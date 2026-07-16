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Спорт Уик-Энд

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Алина Корнеева последовала за Андреем Рублевым. И, возможно, не одна… Есть шанс использовать ситуацию!

Алина Корнеева последовала за Андреем Рублевым. И, возможно, не одна… Есть шанс использовать ситуацию!

Сегодня российская теннисистка Алина Корнеева (90-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Афинах встречалась с американкой Энн Ли (31), «посеянной» в столице Греции под вторым номером.

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