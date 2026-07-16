Алина Корнеева последовала за Андреем Рублевым. И, возможно, не одна… Есть шанс использовать ситуацию!

Сегодня российская теннисистка Алина Корнеева (90-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Афинах встречалась с американкой Энн Ли (31), «посеянной» в столице Греции под вторым номером.
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