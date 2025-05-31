Президент Грузии: Запад давил на Тбилиси, пытаясь принудить вмешаться в украинский кризис

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала вооруженного конфликта на Украине на Тбилиси усилилось давление со стороны Запада, пытавшегося принудить грузинские власти вмешаться в украинский кризис.
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