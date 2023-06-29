Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Президент UFC Дана Уайт, анонсирую бой Рахмонов – Гастелум поделился мнением о поединке: «Какой крутой бой! У Рахмонова 17-0 и 100 процентов финишей.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии