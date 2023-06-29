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Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Президент UFC Дана Уайт, анонсирую бой Рахмонов – Гастелум поделился мнением о поединке: «Какой крутой бой! У Рахмонова 17-0 и 100 процентов финишей.

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