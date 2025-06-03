Археологи в Удмуртии рассказали об исследовании окопов времён Гражданской войны

Камбарка. Удмуртия. Археологи УдГУ рассказали, чем занимаются их студенты в научном плане. В соцсетях первым героем рубрики стал студент-археолог 4 курса Никита Галимов, который в сюжете осматривал и зарисовывал окопы в Камбарском районе вблизи села Шолья.