В Красноярской больнице умер пострадавший при аварии на Шагонарской ТЭЦ

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в публикации в своем официальном телеграм-канале сообщил, что один из пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ умер в ожоговом центре Красноярского края .
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