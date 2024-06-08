Поезд "Аврора" начнет курсировать между Москвой и Петербургом в декабре 2024 года. Об этом заявил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
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