Поезд "Аврора" начнет курсировать между Москвой и Петербургом в декабре 2024 года. Об этом заявил гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.