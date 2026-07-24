Размер ответственности по долгам ООО «Гугл» может превысить 91,5 квинтиллиона рублей

Возможный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Гугл» контролировавших его лиц — материнской американской Google International LLC, ещё двух иностранных структур Google, а также четверых бывших руководителей российской «дочки» — может составить более 91,5 квинтиллиона рублей.