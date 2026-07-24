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Размер ответственности по долгам ООО «Гугл» может превысить 91,5 квинтиллиона рублей

Размер ответственности по долгам ООО «Гугл» может превысить 91,5 квинтиллиона рублей

Возможный размер ответственности по долгам обанкротившегося ООО «Гугл» контролировавших его лиц — материнской американской Google International LLC, ещё двух иностранных структур Google, а также четверых бывших руководителей российской «дочки» — может составить более 91,5 квинтиллиона рублей.

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