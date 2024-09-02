Путин заявил, что Хрущёв фактически подарил Украине Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» перед визитом в Монголию заявил, что в 1954 году Никита Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР, а перед Великой Отечественной войной и после нее, благодаря Иосифу Сталину, в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории.