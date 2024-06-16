"Туда придёт НАТО": таджики ответили угрозами на новый режим высылки нелегалов

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
У них всё схвачено, за всё заплачено.
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3 час.
Евгений Мангуш
Все эти действия властей похожи на мышиную возню, а не на решение проблемы.. Эту проблему ГД РФ могла бы решить одним законом, но ей видимо из Кремля не разрешают.
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2 час.
Игорь Самаров
ГД хайпа схватит и ни хрена путного не примут! &quot;Бизнесмены&quot; от строительства и пр. проплатят и будут довольны все, кроме коренных народов!
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1 час.

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