ПОГОНЯ ЗА ТЕРРОРИСТОМ ПРИВЕЛА В СОЧИ: ТРАГЕДИЯ "КРОКУСА" РАСКРЫВАЕТ СХЕМЫ "КРЫШЕВАНИЯ" МИГРАНТОВ 11 июня стало известно, что ещё один фигурант дела о теракте в "Крокусе" был поставлен на миграционный учёт нелегально.
"Туда придёт НАТО": таджики ответили угрозами на новый режим высылки нелегалов
Комментарии
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Алекс Архипов
У них всё схвачено, за всё заплачено.
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3 час.
Евгений Мангуш
Все эти действия властей похожи на мышиную возню, а не на решение проблемы.. Эту проблему ГД РФ могла бы решить одним законом, но ей видимо из Кремля не разрешают.
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2 час.
Игорь Самаров
ГД хайпа схватит и ни хрена путного не примут! "Бизнесмены" от строительства и пр. проплатят и будут довольны все, кроме коренных народов!
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1 час.
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