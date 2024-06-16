"Туда придёт НАТО": таджики ответили угрозами на новый режим высылки нелегалов

АА Алекс Архипов У них всё схвачено, за всё заплачено.

Евгений Мангуш Все эти действия властей похожи на мышиную возню, а не на решение проблемы.. Эту проблему ГД РФ могла бы решить одним законом, но ей видимо из Кремля не разрешают.