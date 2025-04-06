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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38 очков Десмонда Бэйна помогли «Мемфису» обыграть «Детройт»

Защитник Десмонд Бэйн записал на свой счет 38 очков, реализовав 15 из 23 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 4 из 4 штрафных, а также 7 подборов и 3 передачи.

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