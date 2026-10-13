Врач Евзиков: при смещении позвонков без симптомов достаточно физкультуры

Смещение позвонков встречается у 3–6% населения Земли, чаще всего страдает поясничный отдел. Об этом RT сообщил профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета, нейрохирург Григорий Евзиков.
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