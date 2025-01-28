В Харьковской области ТЦК пытается мобилизовать наместника монастыря УПЦ

25 января 2025 года на блокпосту в направлении Харьков–Чугуев был задержан архимандрит Богдан, известный в миру как Алексей Петрович Пильгуй, наместник Мужского монастыря в честь Божьей Матери Скоропослушницы, расположенного в селе Бабаи Харьковской епархии.