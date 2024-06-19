РИА: пленный признал, что тренировки ВСУ в странах НАТО оказались неэффективными

Взятый в плен на Запорожском направлении украинский пленный рассказал, что западные военная подготовка плохо помогает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии