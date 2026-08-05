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Писториус раскрыл страшную тайну. Секретная гаубица уже на Украине

Писториус раскрыл страшную тайну. Секретная гаубица уже на Украине

Неужели Борис Писториус проговорился и раскрыл строжайшую тайну? Во время визита на завод KNDS в Касселе министр обороны рассказал о немецкой колесной самоходной артиллерийской установке (САУ) RCH-155 и сказал: "Эта гаубица пользуется большой популярностью на Украине".

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