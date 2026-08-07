В Архангельской области прошло заседание Координационного совета МВД России

На базе УМВД России по Архангельской области состоялось заседание Координационного совета в сфере защиты государственной тайны, документационного обеспечения управления и работы с обращениями граждан и организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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