Дело о гибели маленького туриста в Карелии дошло до Москвы

Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о гибели семилетнего мальчика на Ладоге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского управления СК доложить о ходе расследования дела о гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере.
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