Нижегородцы могут присоединиться к пятому сезону всероссийского проекта «Флагманы образования»

Педагоги, управленцы и студенты из Нижегородской области могут подать заявки на участие в пятом сезоне всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии