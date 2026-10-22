Повторные торги по реализации детского лагеря «Салют» и базы отдыха «Звездный», расположенных в Железнодорожном районе Воронежа, вновь признали несостоявшимися.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым