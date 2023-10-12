Черное утро: в Белгороде трое погибших, один из них – маленький ребенок

ГГ

Геннадий Глебов

Вопрос?, Выходит дрон выполнил свою задачку хоть и сбили его, разрушения и погибшие есть.. Вопрос?, почему сбивают не на дальних подступах к городу, а над домами, это че дальше отследить не можем или не хотим.. Кто то должен за это ответить.. Ну и хохлам надо по жилым кварталам бить чтоб не наглели. Израиль крушит арабов и плевать ему на мировое сообщество.. А так как у нас защищают города мы больше на терпил похожи.. 🤨🧐😡🇷🇺