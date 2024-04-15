Под контроль ВС РФ переходит всё больше высот в районе Часова Яра

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Часова Яра. Сообщается о том, что в течение минувших суток ВС РФ продвинулись южнее и восточнее этого города, одновременно продолжая закрепляться в микрорайоне Канал, расположенном к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.
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