Под контроль ВС РФ переходит всё больше высот в районе Часова Яра

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Часова Яра. Сообщается о том, что в течение минувших суток ВС РФ продвинулись южнее и восточнее этого города, одновременно продолжая закрепляться в микрорайоне Канал, расположенном к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.