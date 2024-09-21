Мангальная зона – одно из самых любимых многими дачниками мест на участке

Зона барбекю – одно из любимых мест многих дачников. Здесь можно не только приготовить вкусные блюда, но и посидеть с друзьями за обеденным столом, посидеть у костра и просто отдохнуть от повседневных забот.
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