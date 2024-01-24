Как при Петре I за взятки казнили главу антикоррупционного ведомства

Погрузимся в историю нашей страны и расскажем о так называемом «Деле фискалов».фото: wikipedia.org--> Взяточники, казнокрады и прочие лихоимцы на государственных должностях были всегда и во всех странах без исключения.
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