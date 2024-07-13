Политолог раскрыл, чью кандидатуру Трамп может выбрать на пост вице-президента

Global Look Press/Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos Политолог Рафаэль Ордуханян рассказал в беседе с РЕН ТВ , чью кандидатуру Дональд Трамп может выбрать на позицию вице-президента США для участия в предвыборной гонке.
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