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Царьград

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Светозар Гузина рассказал о зависти НАТО генералу Младичу

Светозар Гузина рассказал о зависти НАТО генералу Младичу

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, скончавшийся 27 августа в Гааге, пользовался уважением за свои военные навыки.

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