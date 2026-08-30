Светозар Гузина рассказал о зависти НАТО генералу Младичу

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, скончавшийся 27 августа в Гааге, пользовался уважением за свои военные навыки.
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