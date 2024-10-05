ВСУ за сутки 52 раза обстреляли ДНР, выпустив 173 боеприпаса

В пресс-службе представительства ДНР в СЦКК проинформировали о том, что на протяжении суточного периода боевики Вооружённых сил Украины не прекращали атаковать республиканскую территорию, проведя 52 обстрела.
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