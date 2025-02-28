Вечером на перекрестке в Петрозаводске автомобилист сбил пешехода

Жесткая авария в центре Петрозаводска: пешеход сбит на перекрестке у ТЦ «Пирамида»скриншот видео Вечером 27 февраля в центре Петрозаводска, на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова возле торгового центра «Пирамида», произошла серьезная авария.