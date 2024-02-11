В Молдавии фермеры приостановили протесты для переговоров с властями

Один из лидеров протестующих Адриан Истрати заявил, что молдавские фермеры решили приостановить протесты до 13 февраля, чтобы обсудить сложившуюся в отрасли ситуацию с главой парламента и лидером правящей Партии действия и солидарности Игорем Гросу.
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