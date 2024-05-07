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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джамал Мюррэй по ходу игры бросил на паркет согревающий пакет

Джамал Мюррэй по ходу игры бросил на паркет согревающий пакет

Эпизод произошел по ходу игры во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей.

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