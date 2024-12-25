ФСБ предотвратила убийство руководителя оборонного предприятия спецслужбами Украины

ФСБ РФ сообщила, что в Подмосковье предотвратила теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей отечественного оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ — топ-менеджера планировали взорвать в его автомобиле с помощью самодельной бомбы.