ФСБ предотвратила убийство руководителя оборонного предприятия спецслужбами Украины

ФСБ РФ сообщила, что в Подмосковье предотвратила теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей отечественного оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ — топ-менеджера планировали взорвать в его автомобиле с помощью самодельной бомбы.
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