ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Так что там с сексом у этой сексуальной маньячки, без обязательств?Где мой секс без ...
  • Майя Maja
    Вот! Так кто больше бегает с высунутым языком?))Я - та самая разв...
  • Элина Морозова
    Ты слепенький. Что ты можешь видеть...Где мой секс без ...

- Вот эти анализы и справки надо собрать до свадьбы, чтоб сюрпризов не было, - выдал мне жених кучу бумаг

- Вот эти анализы и справки надо собрать до свадьбы, чтоб сюрпризов не было, - выдал мне жених кучу бумаг

Замечала ли я раньше, что жених слишком озабочен своим здоровьем? Замечала. Но предпочитала делать вид, что всё нормально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Боже мой! Как же он, простите за нескромность, в постели с вами сексом занимается?! Ведь это сплошные &quot;микробы&quot; и обмен-перетекание биологических жидкостей, кхе... Я, конечно, понимаю, что есть такая болезнь обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)- невроз навязчивых состояний. Но, судя по тексту оно может перерасти в агрессивную форму. Так что...думаю надо бежать от этого человека и очень серьезно отнестись к такому замужеству, потому что у мужчины сплошные фобии. Это не шутки. Это серьезно в будущем отравит вашу жизнь - жизнь здорового человека, потому что человеку с обсессивно-компульсивным расстройством часто нужен контроль и рутина. С возрастом  потребуется серьезное лечение психотерапией, лекарствами (часто комбинации обоих вариантов). Вы будете ему служить, у вас своего личного пространства не останется вообще.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх