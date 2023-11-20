- Вот эти анализы и справки надо собрать до свадьбы, чтоб сюрпризов не было, - выдал мне жених кучу бумаг

Майя Maja

Боже мой! Как же он, простите за нескромность, в постели с вами сексом занимается?! Ведь это сплошные "микробы" и обмен-перетекание биологических жидкостей, кхе... Я, конечно, понимаю, что есть такая болезнь обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)- невроз навязчивых состояний. Но, судя по тексту оно может перерасти в агрессивную форму. Так что...думаю надо бежать от этого человека и очень серьезно отнестись к такому замужеству, потому что у мужчины сплошные фобии. Это не шутки. Это серьезно в будущем отравит вашу жизнь - жизнь здорового человека, потому что человеку с обсессивно-компульсивным расстройством часто нужен контроль и рутина. С возрастом потребуется серьезное лечение психотерапией, лекарствами (часто комбинации обоих вариантов). Вы будете ему служить, у вас своего личного пространства не останется вообще.