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«Арбузов — будущее ЦСКА и сборной России. Вам следует за ним последить». Зайнутдинов об одноклубнике

Бахтиер Зайнутдинов высоко отозвался о хавбеке ЦСКА Ярославе Арбузове. В текущем сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ) на счету 19‑летнего игрока одна результативная передача в 13 матчах.

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