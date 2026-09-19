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Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами

Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами

Украинская экономика столкнулась с новыми трудностями после ударов по складам, ставших ответом на атаки по российским маркетплейсам.

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