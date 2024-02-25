ПРОСТО О СЛОЖНОМ Никогда не стоит недооценивать Путина. История уже много раз показывала, что он всегда "работает на перспективу".
Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей nirVAna
процесс не начался , а существеннен с момента подписания,
Ответить
12 час.
Михаил Гринжук
Лучше поздно чем никогда. Приятно будет посмотреть на бывшую ФРГ когда ее жопу будут на кусочки рвать.
Ответить
10 час.
Марина Фролова
Есди договор денонсируется, то и выполнять перечисленные вами пункты не надо той же Гармании. Т.е. ей можно будет "Производить и владеть определенными видами воор-жений. (статья 3 данного договора)"-.Ядерные???? "Размещать на территории бывшей ГДР во-нные базы иностранных государств (статья 5 данного договора)"- американо-японо-корейские?? А нам точно это надо??? Ведь тогда даже и сказать в ООН нЕчего будет...
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии