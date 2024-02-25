Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Никогда не стоит недооценивать Путина. История уже много раз показывала, что он всегда "работает на перспективу".

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Комментарии
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Андрей nirVAna
процесс не начался , а существеннен с момента подписания,
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12 час.
Михаил Гринжук
Лучше поздно чем никогда. Приятно будет посмотреть на бывшую ФРГ когда ее жопу будут на кусочки рвать.
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10 час.
Марина Фролова
Есди договор денонсируется, то и выполнять перечисленные вами пункты не надо той же Гармании. Т.е. ей можно будет &quot;Производить и владеть определенными видами воор-жений. (статья 3 данного договора)&quot;-.Ядерные????    &quot;Размещать на территории бывшей ГДР во-нные базы иностранных государств (статья 5 данного договора)&quot;- американо-японо-корейские??         А нам точно это надо??? Ведь тогда даже и сказать в ООН нЕчего будет...
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39 мин.

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