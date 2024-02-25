Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

Лучше поздно чем никогда. Приятно будет посмотреть на бывшую ФРГ когда ее жопу будут на кусочки рвать.

Марина Фролова

Есди договор денонсируется, то и выполнять перечисленные вами пункты не надо той же Гармании. Т.е. ей можно будет "Производить и владеть определенными видами воор-жений. (статья 3 данного договора)"-.Ядерные???? "Размещать на территории бывшей ГДР во-нные базы иностранных государств (статья 5 данного договора)"- американо-японо-корейские?? А нам точно это надо??? Ведь тогда даже и сказать в ООН нЕчего будет...