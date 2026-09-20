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Мировое обозрение

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«Единая Россия» получает свыше 71% на старте подсчёта голосов в Чувашии

«Единая Россия» получает свыше 71% на старте подсчёта голосов в Чувашии

Стартовые данные Центризбиркома после обработки 0,77% протоколов выводят «Единую Россию» в лидеры выборов в Госсовет Чувашии восьмого созыва — 71,85% голосов.

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