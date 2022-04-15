Найдены двое оставшихся школьников, пропавших в Приморье

Найдены двое оставшихся школьников, пропавших в Приморье

В Приморье завершены поиски мальчиков, пропавших в Уссурийске по дороге из школы. Двух оставшихся подростков нашли живыми, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на отряд "ПримПоиск".

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