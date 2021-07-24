MiloMarket

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Поведение этого, блин, "божьего одуванчика" давным давно уже всем тут оскомину набила... То причитания, в виде неисся...«Это же терроризм...
  • Валерий Мурга
    Максим прав. надо об этих .... просто молчать. И баннть любые упоминания.Фадеев рвет на се...
  • Владимир Баландин
    Старым дурам неймётся напомнить о себе...«Хотела этого»: ю...

«Отношения стали слишком тяжелыми»: всплыли скандальные подробности романа Прилучного и Карпович

«Отношения стали слишком тяжелыми»: всплыли скандальные подробности романа Прилучного и Карпович

685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Отношения стали слишком тяжелыми": всплыли скандальные подробности романа Прилучного и Карпович Некоторое время назад звезды перестали скрывать свои отношения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,