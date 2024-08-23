Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Е Пронина

обманул вас начальник, налог из зарплаты вашей удерживает ваш работодатель 13 процентов и перечисляет за вас как налоговый агент в налоговую- подоходный налог,а, на вашу зарплату начисляется около 30 процентов в социальные фонды( в том числе пенсионный),есн, которая учитывается при расчете в уменьшении его налога на прибыль )) ну, сами можете посчитать как увеличение вам зарплаты на 25 процентов увеличит ваш подоходный налог, но зато обяжет работодателя перечислять больше в пенсионный фонд ,чтоб пенсия у вас была потом больше))