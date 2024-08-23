Страна и люди
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Страна и люди

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  • Е Пронина
    обманул вас начальник, налог из зарплаты вашей удерживает ваш работодатель  13 процентов и перечисляет за вас как  на...Бизнес в России н...
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Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности

Знаете, друзья, недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня крепко задуматься. Сижу я как-то в своей любимой кофейне, попиваю латте и слышу разговор за соседним столиком.

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Комментарии
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Аудрюс
Вы глубоко ошибаетесь! Госдума, сегодня, это та часть общества, которая за бабло, отстаивает интересы определённой части нашего общества!
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4 час.
Аудрюс
Ну скачать чужие мысли дело не сложное! А сами то что думаете, своими словами?
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4 час.
Е Пронина
обманул вас начальник, налог из зарплаты вашей удерживает ваш работодатель  13 процентов и перечисляет за вас как  налоговый агент в налоговую- подоходный налог,а, на вашу зарплату начисляется около 30 процентов в социальные фонды( в том числе пенсионный),есн, которая учитывается при расчете в уменьшении его налога на прибыль )) ну, сами можете посчитать как увеличение вам зарплаты на 25 процентов увеличит ваш подоходный налог, но зато обяжет работодателя перечислять больше в пенсионный фонд ,чтоб пенсия у вас была потом больше))
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2 час.

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