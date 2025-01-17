Россия и Иран планируют торговый оборот свыше 4 млрд долларов в 2024 году

Россия и Иран прогнозируют, что объем их торгового оборота в 2024 году превысит 4 млрд долларов. В Москве президенты Путин и Пезешкиан обсудят сотрудничество и подпишут новое стратегическое партнерство, заменяющее соглашение 2001 года.