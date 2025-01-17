Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 819 подписчиков

Россия и Иран планируют торговый оборот свыше 4 млрд долларов в 2024 году

Россия и Иран планируют торговый оборот свыше 4 млрд долларов в 2024 году

Россия и Иран прогнозируют, что объем их торгового оборота в 2024 году превысит 4 млрд долларов. В Москве президенты Путин и Пезешкиан обсудят сотрудничество и подпишут новое стратегическое партнерство, заменяющее соглашение 2001 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх