Фигуристка Медведева объяснила опустошением свои слезы на ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в выпуске "БеС комментариев" на своем YouTube-канале объяснила, почему заплакала после своей произвольной программы на зимних Олимпийских играх - 2018, где в итоге стала второй.
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