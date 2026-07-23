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Газета.ру

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Фигуристка Медведева объяснила опустошением свои слезы на ОИ-2018

Фигуристка Медведева объяснила опустошением свои слезы на ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в выпуске "БеС комментариев" на своем YouTube-канале объяснила, почему заплакала после своей произвольной программы на зимних Олимпийских играх - 2018, где в итоге стала второй.

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