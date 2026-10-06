Незаконные взносы на капитальный ремонт: основания начисления, типичные нарушения и практика обжалования

Анализ правовой ситуации по начислению взносов на капитальный ремонт региональным оператором при отсутствии законных оснований: ничтожность протокола ОСС из-за отсутствия кворума, моменты возникновения обязанности для новостроек, риски передачи персональных данных и применение сроков исковой давности.
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