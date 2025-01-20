Названы сроки завершения строительства одного из крупнейших долгостроев в центре Краснодара

Названы сроки завершения строительства одного из крупнейших долгостроев в центре КраснодараЖилой комплекс «Дом Скала», находящийся в центре Краснодара на пересечении улиц Аэродромной и Северной, возможно, достроят в начале 2026 года.
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