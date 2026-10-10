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Регионы России

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Группировка «Север» пресекла попытки ВСУ деблокировать окружённые силы в Харьковской области

Группировка «Север» пресекла попытки ВСУ деблокировать окружённые силы в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» сообщили о предотвращении попыток Вооружённых сил Украины деблокировать окружённые подразделения в Харьковской области.

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