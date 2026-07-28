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Происшествия

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Сотрудники Туапсинского ЛОП провели «Зарядку со стражем порядка»

Сотрудники Туапсинского ЛОП провели «Зарядку со стражем порядка»

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Общественного совета при линейном управлении организовали спортивно-профилактическое мероприятие для 40 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Зелёный огонёк».

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