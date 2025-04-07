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Царьград

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Нашли "Малютку": В заливе Петра Великого обнаружена подлодка, пропавшая в 1941 году

Нашли "Малютку": В заливе Петра Великого обнаружена подлодка, пропавшая в 1941 году

Поиски субмарины, продолжавшиеся 20 лет, велись моряками Тихоокеанского флота при активной поддержке ветеранов-подводников.

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