Тягач с прицепом перевернулся на федеральной трассе в Читинском районе

Тягач с прицепом перевернулся на федеральной трассе Чита – Забайкальск в Читинском районе.В среду утром на 31 километре трассы произошло опрокидывание большегруза, ДТП случилось в районе поселка Новокручининский.
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