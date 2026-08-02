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Кот Шрёдингера получил экзотическую смену — физики впервые собрали произвольные суперпозиции из «сжатых» квантовых состояний

Кот Шрёдингера получил экзотическую смену — физики впервые собрали произвольные суперпозиции из «сжатых» квантовых состояний

Эксперимент превратил ранее теоретические объекты в программируемый ресурс для квантовых вычислений и сверхчувствительных сенсоровОксфордские физики впервые экспериментально создали произвольные суперпозиции неклассических состояний квантового гармонического осциллятора — от «сжатых» (squeezed) до «трисжатых» (trisqueezed) и «квадросжатых» (quadsqueezed).

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