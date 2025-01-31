Сергей Болгарев арестован за взятку 14 млн при госконтрактах Минобороны

Начальник 5 481-го военного представительства, Сергей Болгарев, арестован за взятку в 14 млн рублей. Он обвиняется в нелегальном получении средств от ОАО "Пятигорский завод 'Импульс'" при заключении госконтрактов на поставку военной продукции.