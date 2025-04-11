Пенсионерку из Краснодара, страдающую тяжёлой формой астмы, никак не могут переселить из аварийного жилья

Пенсионерку из Краснодара, страдающую тяжёлой формой астмы, никак не могут переселить из аварийного жильяГлава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился разобраться в жалобе 67-летней краснодарки, инвалида второй степени, которая уже более тридцати лет числится в очереди на улучшение жилищных условий, но продолжает с семьёй арендовать квартиру.