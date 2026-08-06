Евгений Поддубный вручил награды родителям участников СВО

Герой России Евгений Поддубный посетил Белгород, приняв участие в награждении родителей участников спецоперации и оценив новое медоборудование в Детской клинической больнице, подчеркнув важность психологической и физической реабилитации детей.
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