В МИД раскрыли детали переговоров по черноморской сделке

«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — сообщил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.