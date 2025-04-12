В МИД раскрыли детали переговоров по черноморской сделке

«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — сообщил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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